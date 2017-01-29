Софья Шамардина: как простая минчанка свела с ума Маяковского, Сологуба, Северянина и Чуковского

Минчанки всегда славились своей красотой и интеллигентностью, они становились музами. Вспомните переписку Федора Достоевского и Софьи Лурье, Сергея Есенина и Евгении Лифшиц. С первой улыбки влюбила в себя Владимира Маяковского юная Софья Шамардина.

Здесь, в бывшем купеческом клубе, ставшем в 1913 году центром поэтической жизни Минска, начинается история нашей героини.

Михаил Володин, писатель:

Во время выступления Сологуба и Северянина восторженная выпускница гимназии Софья Шамардина в перерыве выступления бросилась к поэту Федору Сологубу и преподнесла ему букет цветов, при этом она по-девичьи наивно сказала: «Знали бы вы, как я вас люблю». На что поэт сказал: «Любовь требует доказательств – надо поцеловаться». И Сонка, как ее называли, поцеловала Сологуба, а Северянин остался нецелованным.

Впрочем, нецелованным «король поэтов» оставался недолго. Но об этом чуть позже. Через полгода Софья Шамардина отправилась в Санкт-Петербург и поступила на Бестужевские курсы. По просьбе родителей ее гидом по петербургской богемной жизни стал никто иной, как Корней Иванович Чуковский. История умалчивает, откуда живший в Несвиже отец Софьи был знаком со знаменитым литературным критиком, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Но так или иначе первым, кому Чуковский представил юную красавицу, стал пролетарский поэт Владимир Маяковский. Встреча состоялась после лекции Чуковского о футуристах. Девушка знала Маяковского всего по нескольким стихотворениям, но понимала, что это «ее» поэт. Бурный роман начался с первого взгляда.

Михаил Володин, писатель:

После выступления Владимира Владимировича они втроем пошли в «Бродячую собаку», сели в кафе, и Маяковский не сводил со своей новой знакомой взгляда. Рядом сидели поэты «Сатирикона», за столиком. Он расплетал ей волосы, банты делал – ушли они оттуда вдвоем. А Чуковский, который считал, что должен был следить за воспитанием юной девушки, остался один и только уверение, что Маяковский все сделает, как и положено джентльмену, успокоили его, он пустил их к Хлебникову. Под утро они оказались у Бурлюков и так началась светская жизнь Софьи Шамардиной.

Маяковский уехал с Софьей Шамардиной из «Бродячей собаки», в карете он держал ее руку у себя в кармане, и вдруг начал на ходу сочинять стихи:

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

Этой звездой для поэта на два года стала Сонка. Но не он один уделял внимание красавице: осенью 1913 года девушка вновь встретилась с Игорем Северянином. Она разыскала его адрес и приехала к нему домой с букетом цветов, ведь на выступлении в Минске он пообещал подарить ей свой сборник «Громокипящий кубок». Вдохновленный встречей поэт посвятил Сонке стихотворение.

Михаил Володин, писатель:

Звонок. Шаги. Стук в дверь. Войдите. И входит девушка – вуаль подняв с очей своих, эмаль вливает мне в глаза и нити золотобронзовых волос капризно тянутся из кос. Передает букет гвоздики мне в руки молча и бледна. Ее глаза смелы и дики – я Сонечка Шамардина. Я вспомнил Минск. Концерт. Эстраду. аплодисменты плеский гул. И смутную познав отраду, я нежно на нее взглянул.

Маяк – так называла Сонка Маяковского. Они были похожи – оба безбашенные, оба счастливые. Именно здесь в здании купеческого клуба, на третьем этаже, в январе 1914 года выступал тогда еще не великий, еще не пролетарский, но уже любимый публикой поэт. Тем временем, сражаясь за внимание Софьи Шамардиной, Игорь Северянин пригласил прекрасную минчанку в Крым. Но случилось так, что вынужден был пригласить и соперника.

Михаил Володин, писатель:

Северянин придумал авантюру: выступление поэтов-футуристов в Крыму, и пригласил Маяковского, несмотря на такие сложные отношения. Маяковский назвал это футуристической Олимпиадой, и они пригласили Сонку с выступлением. Северянин со своей любовью к пафосу и пышности немедленно дал Сонке новое имя – Эсмеральда Орлеанская – первая актриса-футуристка . Сонка выходила на сцену в черном платке, в черных с золотом сандалиях, открывала томик стихов и начинала читать первое попавшееся стихотворение. Пользовалась бешенным успехом.

Первая футуристическая Олимпиада закончилась скандалом – все разругались друг с другом. Северянин жаловался, что Сонка не уделяет ему внимания. Наверное, его обиды были небезосновательными: к этому времени Софья Сергеевна уже была беременна от Маяковского.

Однако, как это часто бывает, сильную любовь тихо разрушают конкуренты. Тот год оказался для прекрасной пары роковым. Не последнюю роль в этом сыграл и Чуковский, также неравнодушный к Софье Сергеевне.

Михаил Володин, писатель:

Он считал, что обязан следить за взрослением курсистки, ее нравственной жизнью, и пустил ужасный слух о том, что Маяковский болен сифилисом. В результате Сонка вынуждена была отказаться, сделала аборт, и их отношения разошлись. И стихи, которые он читал ей и сочинил при ей, должны были быть посвящены ей. Так же, как в «Облаке в штанах», главная героиня носила имя Сонка. Это потом она уже стала Мариной.

Трагическая история удивительным образом отразилась и на судьбе русской литературы – она привела к яростной ссоре Маяковского с Горьким. Причиной стали слухи о болезни Маяковского, которые Горький начал распространять в литературной среде. Узнав об этом, Маяковский пообещал советскому классику «набить морду». Лиле Брик – следующей музе поэта – с трудом удалось удержать возлюбленного от подобного выяснения отношений. Избиения классика не произошло, но руки обидчику поэт не подал до самой смерти.

Во время Первой мировой войны Сонка становится сестрой милосердия. После Октября – партийным советским работником. Она выходит замуж за народного комиссара по военным делам Иосифа Александровича Адамовича, позже ставшего председателем Совета народных комиссаров Белоруссии. Софья Сергеевна и сама выросла в большого советского начальника – занимала крупные административные посты в культурной сфере республики, за что Маяковский шутя называл ее «Сонка – член горсовета».

Михаил Володин, писатель:

29 января 1925 года председатель Совнаркома БСССР Иосиф Александрович Адамович давал обед в честь Владимира Владимировича Маяковского. В два часа дня раздался телефонный звонок. Владимир Владимирович спросил супругу Адамовича: «Как мне к тебе обращаться?» Как обычно, – ответила она, – Сонка. Это была встреча через 10 лет после того, как закончился бурный роман. Как раз на этом обеде Маяковский сказал: «Приодеть бы тебя, а то ты как Крупская». На что Сонка печально улыбнулась и ответила: «Плохи мои дела, Володя. Раньше ты хотел раздеть меня, а сейчас думаешь о том, как бы одеть».

Вечером того же дня Маяковский выступал в бывшей хоральной синагоге, которая после революции превратилась в рабочий еврейский клуб. Представляла Маяковского Сонка. Она сидела в президиуме, слушала стихи, смотрела на Владимира Владимировича и улыбалась той удивительной улыбкой, которая сводила с ума мужчин. И каких мужчин!

Мужа Софьи Шамардиной Иосифа Адамовича в конце 1920-х годов призовут на работу в Москву, а в 30-е годы командируют в руководство Камчатки. Пройдет несколько лет, и в страшном 1937 году в предчувствии ареста Иосиф Александрович сведет счеты с жизнью. Через несколько дней арестуют Софью Сергеевну. Она проведет в лагерях 17 лет, старея, но оставаясь по-прежнему удивительно красивой женщиной с манерами бестужевской курсистки.