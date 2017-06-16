Сохранение ландшафта с облагораживанием: территорию около Чижовского водохранилища реконструируют

Новости Беларуси. Живописный микрорайон. Территорию возле Чижовского водохранилища реконструируют. Уникальный природный ландшафт сохранят и облагородят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вблизи водоема появятся площадки для активного отдыха, тропа здоровья и велодорожки, будет здесь и собственное колесо обозрения. Для местных жителей также построят спортивный комплекс с бассейном, а вот устаревшие торговые павильоны на мини-рынке пойдут под снос.

Андрей Бондаренко, заместитель главы администрации Ленинского района:

Хотелось бы, чтобы данная территория была привлекательна для жителей, чтобы она пользовалась популярностью. То, что мы видим сегодня на этих территориях, наверное, не объекты высокой архитектурной ценности.

Сейчас проект реконструкции микрорайона в стадии общественного обсуждения. Чтобы задумки архитекторов осуществились, ведется поиск инвесторов.