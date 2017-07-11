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Сохранение славянской культуры – главная тема XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске

11.07.2017 - 16:51

Новости Беларуси. Сохранение славянской культуры станет главной темой XIX Всемирного конгресса русской прессы. В течение всего дня в белорусскую столицу прибывают участники форума. Это представители русскоязычных СМИ из 52 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день зарубежные гости начали с трепетного момента. Утром они почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной.

Ну а 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Глобальных тем прозвучит немало. К примеру, участники будут рассуждать о деятельности СМИ в условиях цифровой реальности, а также о роли прессы в освещении военных конфликтов. Отметим, конгресс русской прессы проходит ежегодно.

Виталий Игнатенко, глава Всемирной организации русской прессы:
Конечно, главная наша тема – сохранение русскоязычного пространства, культуры, славянской культуры (не обязательно русской). Это очень важно для всех тех, кто видит в славянских народах большую душу, большое нравственное начало. Это всё у нас есть.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:
Естественно, мы обсуждаем на наших конгрессах профессиональные вопросы. Сегодня в условиях современных вызовов, в условиях технологических, иных вызовов настало время поговорить в том числе о цифровой революции в нашем с вами профессиональном деле.

Сохранение славянской культуры – главная тема XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске

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