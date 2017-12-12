﻿ Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге

12.12.2017 - 14:32

Какие архитектурные перемены ждут Минск в ближайшее десятилетие в программе «Большой город» рассказали белорусские градостроители.

Говорят, что архитектура – это музыка, застывшая в камне. Мелодия Минска с ходом истории менялась.

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Мне очень нравится застройка проспекта Дзержинского. Мы были у истоков. Я когда начинала в «Минскграде» работать, мы делали презентацию возможностей строительства этой линии метрополитена.
В серединной части у нас будет построено несколько микрорайонов.

Сейчас продана на аукционе территория бывшего троллейбусного депо, около Парка Челюскинцев прекрасный квартал появится.


Транспортная артерия проспекта Дзержинского попадает в самое сердце Минска – на Немигу. Что думают жители города об архитектурном облике центра Минска?

Минчане:
– Мне не слишком сильно нравится то, что здесь стоит эта прекрасная «Галерея» новая, а здания вокруг не очень сильно вписываются в общий вид.
– Мне больше нравится та часть города – более старая, она очень атмосферная, классная.
– Мне нравится «Галерея». Красивые дома.
– Оно как-то должно вписываться хотя бы архитектурно: сделать какие-нибудь балясины или еще что-нибудь, но чтобы это более-менее подходило под архитектуру того времени.
– Вы знаете, все удачно. Раньше здесь был стадион «Трудовые резервы», но он как-то не украшал город. А сейчас очень приятно. 

В Комитете архитектуры и градостроительства пояснили логику соседства исторической части и ярких символов постиндустриального общества.

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Есть такие приемы в архитектуре, которые действуют на контрасте.

Вадим Гриневич, архитектор, лауреат VII международного биеннале молодых архитекторов «Леонардо 2017»:
Город – это живой организм, и в нем в любом случае будет присутствовать историческая часть и новые здания. Это неизбежно. Поэтому вопрос нужно решать грамотно и продуманно. Однозначно застройку историческую нужно сохранять.

Основная проблема города, конечно, я считаю, это спальные панельные типовые районы. В принципе, будущего у них особо нет.

Стеклянные двери, двор без машин и свет в подъезде – из этих маленьких кусочков складывается благоприятная среда.

В Европе давно отказались от жилых домов с высокой этажностью. 5-6 этажей – максимальный предел.

Анна Зубченок, архитектор:
Дом «У Троицкого» может там существовать, но сделан не в соответствующем объеме. Объект у Цирка имеет очень хорошую архитектуру, но сидит в месте, где его не должно быть. Уклад жизни людей очень сильно поменялся в соответствии с темпом жизни, с технологиями, а планировка квартир совершенно не поменялись, они не подходят.
Обсудив неудачные и удачные решения архитекторов, а также планы на будущее, мы можем сделать вывод – ответственность перед обществом современных зодчих крайне высока.

Архитектурный хакатон и судьба Пищаловского замка: какие проекты представили жители Минска?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Архитектурный хакатон и судьба Пищаловского замка: какие проекты представили жители Минска
Коложа: реставрация и загадки святыни
Коложа: реставрация и загадки святыни
Дома в виде рафинада и «ў»: необычные проекты для Минска придумали архитекторы
Это очень круто: ХII национальный фестиваль архитектуры открылся во Дворце искусства
Это очень круто: ХII национальный фестиваль архитектуры открылся во Дворце искусства в Минске
Биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2017», 40 выставок и мастер-классы ведущих архитекторов: чем удивит XII Национальный фестиваль архитектуры?
Ученые нашли 30-метровую потайную комнату в пирамиде Хеопса
Огород, Wi-Fi, галерея: что такое «Идеальный небоскреб» и зачем его построили в центре Минска
Огород, Wi-Fi, галерея: что такое «Идеальный небоскреб» и зачем его построили в центре Минска
«Все кирпичики сделаны вручную»: в Полоцке школьники собрали макеты архитектурных памятников города
«Все кирпичики сделаны вручную»: в Полоцке школьники собрали макеты архитектурных памятников города
Все новости по теме Архитектура
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru