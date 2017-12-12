Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге

Какие архитектурные перемены ждут Минск в ближайшее десятилетие в программе «Большой город» рассказали белорусские градостроители.

Говорят, что архитектура – это музыка, застывшая в камне. Мелодия Минска с ходом истории менялась.

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Мне очень нравится застройка проспекта Дзержинского. Мы были у истоков. Я когда начинала в «Минскграде» работать, мы делали презентацию возможностей строительства этой линии метрополитена.

В серединной части у нас будет построено несколько микрорайонов.

Сейчас продана на аукционе территория бывшего троллейбусного депо, около Парка Челюскинцев прекрасный квартал появится.



Транспортная артерия проспекта Дзержинского попадает в самое сердце Минска – на Немигу. Что думают жители города об архитектурном облике центра Минска?

Минчане:

– Мне не слишком сильно нравится то, что здесь стоит эта прекрасная «Галерея» новая, а здания вокруг не очень сильно вписываются в общий вид.

– Мне больше нравится та часть города – более старая, она очень атмосферная, классная.

– Мне нравится «Галерея». Красивые дома.

– Оно как-то должно вписываться хотя бы архитектурно: сделать какие-нибудь балясины или еще что-нибудь, но чтобы это более-менее подходило под архитектуру того времени.

– Вы знаете, все удачно. Раньше здесь был стадион «Трудовые резервы», но он как-то не украшал город. А сейчас очень приятно.

В Комитете архитектуры и градостроительства пояснили логику соседства исторической части и ярких символов постиндустриального общества.

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Есть такие приемы в архитектуре, которые действуют на контрасте.

Вадим Гриневич, архитектор, лауреат VII международного биеннале молодых архитекторов «Леонардо 2017»:

Город – это живой организм, и в нем в любом случае будет присутствовать историческая часть и новые здания. Это неизбежно. Поэтому вопрос нужно решать грамотно и продуманно. Однозначно застройку историческую нужно сохранять.

Основная проблема города, конечно, я считаю, это спальные панельные типовые районы. В принципе, будущего у них особо нет.

Стеклянные двери, двор без машин и свет в подъезде – из этих маленьких кусочков складывается благоприятная среда.



В Европе давно отказались от жилых домов с высокой этажностью. 5-6 этажей – максимальный предел.

Анна Зубченок, архитектор:

Дом «У Троицкого» может там существовать, но сделан не в соответствующем объеме. Объект у Цирка имеет очень хорошую архитектуру, но сидит в месте, где его не должно быть. Уклад жизни людей очень сильно поменялся в соответствии с темпом жизни, с технологиями, а планировка квартир совершенно не поменялись, они не подходят.

Обсудив неудачные и удачные решения архитекторов, а также планы на будущее, мы можем сделать вывод – ответственность перед обществом современных зодчих крайне высока.

Архитектурный хакатон и судьба Пищаловского замка: какие проекты представили жители Минска?