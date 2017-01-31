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Солигорский «Шахтер-2» обыграл столичный «Юниор» со счетом 5:4

31.01.2017 - 12:53

Новости Беларуси. Мало кто знает, но, помимо Экстралиги, в Беларуси есть еще и Высшая хоккейная лига. 30 января был сыгран один из ее матчей, причем весьма статусный. На льду «Чижовка-Арены» встречались лидеры сезона – столичный «Юниор» и солигорский «Шахтер-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды встречались и днем ранее, и тогда в серии булллитов победы добились «горняки». Причем заброшенных шайб ни в основное, ни в дополнительное время зрители так и не увидели.

Зато на этот раз команды порадовали голами. Ритм задавали хозяева льда. В первом и втором периодах они смотрелись энергичнее солигорчан, а вот в третьей двадцатиминутке несколько подсели. Отсюда и результат.

«Юниор» за две минуты до конца основного времени умудрился растранжирить преимущество в две шайбы. Потом был овертайм, в котором победу гостям принес Астанков. 5:4. Благодаря двум выездным победам над основным конкурентом «Шахтер-2» сравнялся в турнирной таблице с «Юниором».

Правда, у минчан игра в запасе. Регулярный чемпионат завершится в середине февраля, а затем для представителей второго дивизиона белорусского хоккея наступит самая горячая пора – плей-офф.

Солигорский «Шахтер-2» обыграл столичный «Юниор» со счетом 5:4

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