Солигорский «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сменили главных тренеров

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подтвердил, что уходит с поста рулевого жодинского «Торпедо». Белорусский специалист возглавлял команду с 2011 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент «Торпедо» занимает седьмое место в чемпионате Беларуси. В ближайшее воскресенье Криушенко покинет свой пост, исполнять обязанности главного тренера пока будет Андрей Зыгмантович.

Тренерская рокировка и в солигорском «Шахтере», который является лидером чемпионата страны. На посту главкома Олега Кубарева сменил польский специалист Марек Зуб. Накануне он официально вступил в должность. До этого специалист работал в юрмальском «Спартаке».