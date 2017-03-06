Солист Белгосфилармонии Игорь Задорожный: о концертной программе «Музыкальное путешествие из Парижа в Милан»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Игорь Задорожный, солист Белгосфилармонии, музыкант-мультиинструменталист.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Игорь Задорожный, солист Белгосфилармонии, музыкант-мультиинструменталист.
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