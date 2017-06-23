Солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка» в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка»: Валерий и Вероника Сальник.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка»: Валерий и Вероника Сальник.
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