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Солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка» в программе «УТРО» на СТВ

23.06.2017 - 09:29

Гости программы  «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты Народного семейного ансамбля народной музыки «Сакавінка»: Валерий и Вероника Сальник.

Вероника и Валерий Сальник

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