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Солнечное затмение 21 августа: как его пережить?

15.08.2017 - 14:23

Полное солнечное затмение, которое случится 21 августа, названо «Великим американским затмением», поскольку наблюдать его можно будет исключительно на территории США.

В Беларуси это затмение видно не будет. Но это вовсе не повод не подготовиться к нему. Астролог Вячеслав Бонча в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал, как использовать затмение с максимальной пользой.

Вячеслав Бонча, астролог:
Затмения случаются как минимум 4 раза в год. Иногда бывает и больше, даже 7, как, например, было в 1991 году.

В дни затмений около трех-пяти дней до и после стоит остерегаться помутнений разума, помутнений сознания, руководствоваться здравым смыслом, поскольку именно в этот период закладываются долгосрочные циклы. Нужно понимать, что это надолго. Все действия, предпринимаемые в эти дни, будут иметь длительные последствия. Польза от затмений – можно избавиться от вредных привычек. Если кто-то решил бросить курить, например, то затмение поможет освободиться.

Подробнее о затмениях и о том, насколько длагоприятным будет вторая часть года для белорусов, – в видеосюжете.

Солнечное затмение 21 августа: как его пережить?

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