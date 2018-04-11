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Соловьиные велопрогулки организуют в мае в Серебрянке

11.04.2018 - 11:04

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о новшествах благоустройства столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Проведена акция по созданию гнёзд.

В Ленинском районе на территории вновь построенной велодорожки, на улице Семенова вывешены гнездовья для птиц, чтобы дети, молодежь, любой человек смог туда прийти и посмотреть на птиц, которые у нас живут, как они выглядят. Все это в центре города.

«Город птиц» ждет новоселов! Экологический проект стартовал в парке Серебряный лог. Здесь появилось более 40 домиков для пернатых, сделанных руками школьников. Лучшие мастера получили награды. Маршрут с информационными стендами о крылатых обитателях мегаполиса и их особенностях растянулся на полтора километра. Такой природный городок пока единственный в Минске. Здешняя болотистая местность лучше всего подходит для гнездования. Экологический маршрут дополнят новыми стендами и интерактивными играми, чтобы каждый минчанин смог бы различить птиц не только по внешнему виду, но и по пению.

Руслан Шайкин, директор центра экологического воспитания и развития:
Некоторые домики, вывешенные буквально пару дней назад, уже там синички возле них суетятся.

С нетерпением экологи ждут мая, когда в птичий городок заглянут соловьи.

Для горожан устроят соловьиные велопрогулки. Любой желающий сможет взять напрокат велосипед и бинокль с фото- и видеофиксацией и вместе с гидом отправиться изучать пернатых.

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