﻿ Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых

17.11.2017 - 10:24

Новости Беларуси. Около 9 тысяч подозреваемых нашла милиция по горячим следам благодаря сообщениям граждан. В том числе на вероятных убийц, грабителей и хулиганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года в Минске зарегистрировано около 400 тысяч сообщений о преступлениях и происшествиях.

В сравнении с прошлым годом обращаются чаще. Но есть и те, кто сообщают ложную информацию. По таким фактам возбуждено 10 уголовных дел. А больше тысячи протоколов составлено за ложный вызов милиции.

Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Зачем нарядам охраны выдают планшеты и почему служебные собаки должны быть равнодушными?
«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник
«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник
Гродненская милиция снимает фильм о своей работе: что увидят зрители
Гродненская милиция снимает фильм о своей работе: что увидят зрители
Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»
Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»
Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»
Адвокат Олег Ракита: «Породим практику, когда милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе»
«Дать право сотрудникам органов внутренних дел входить в квартиру не только, когда там совершается преступление»
Бывшие осужденные в Беларуси смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках
Бывшие осужденные в Беларуси смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках
Все новости по теме Милиция Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru