новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сообщения о землетрясении поступают из Китая, Индонезии, снова трясет Эгейское море

23.07.2017 - 13:33

Из разных регионов планеты поступают сообщения о сильных подземных толчках. Так, землетрясение произошло в китайской провинции Цзилинь. Эксперты говорят о пяти магнитудах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого было остановлено движение поездов.

Более сильные толчки зафиксировали в сейсмически-опасной зоне Индонезии – на острове Сулавеси. Информация о разрушениях уточняется.

А минувшим вечером снова встряхнуло Эгейское море. Катаклизмы уже били по этому региону – в пятницу ночью. Пострадали курортные зоны Греции и Турции – Бодрум, Мармарис и остров Кос. Жертвами подземной стихии тогда стали два человека, около 200 пострадали. Бедствие заставило многих туристов закончить отдых пораньше. Но некоторые до сих пор не могут вылететь домой.

Сообщения о землетрясении поступают из Китая, Индонезии, снова трясет Эгейское море

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Казалось, что где-то неподалеку что-то сильно взорвалось: белоруска Татьяна Курбат о землетрясении в Турции
Казалось, что где-то неподалеку что-то сильно взорвалось: белоруска Татьяна Курбат о землетрясении в Турции
«По комнате как будто проехал скоростной поезд»: Турция и Греция приходят в себя после ночного землетрясения
«По комнате как будто проехал скоростной поезд»: Турция и Греция приходят в себя после ночного землетрясения
«Все стучало, все тряслось»: в Турции и Греции случилось мощное землетрясение
«Все стучало, все тряслось»: в Турции и Греции случилось мощное землетрясение
Землетрясение
Землетрясение мощностью 7 баллов произошло в Эгейском море и вызвало цунами: в Турции и Греции есть погибшие и пострадавшие
Землетрясение на Филиппинах: в пострадавшем районе нет электричества, повреждена взлетная полоса
Землетрясение на Филиппинах: в пострадавшем районе нет электричества, повреждена взлетная полоса
Землетрясение на Филиппинах: погибли минимум 15 человек, около 100 ранены
Землетрясение на Филиппинах: погибли минимум 15 человек, около 100 ранены
Трагедия в Иране: спустя сутки спасатели не исключают, что под обломками здания могут оставаться люди
Трагедия в Иране: спустя сутки спасатели не исключают, что под обломками здания могут оставаться люди
Землетрясение у берегов Папуа: жители в экстренном режиме покидают дома
Землетрясение у берегов Папуа: жители в экстренном режиме покидают дома
Все новости по теме Землетрясение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru