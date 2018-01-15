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Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»

15.01.2018 - 22:20

Новости Беларуси. Волейболисты «Строителя» отправились на турецкие берега, но отнюдь не для теплого отдыха. Жаркая пора ждет минчан исключительно на игровой площадке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Анкаре подопечные Александра Сингаевского встретятся с местной командой «Малие Пиянго» в рамках 1/8 финала Кубка Вызова. Соперник в прошлом круге почти не заметил сопротивления словацкой «Нитры», отдав оппоненту всего один сэт. Минчане уверены: чем ближе решающая стадия, тем серьезнее становится накал поединков.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли. Но практически там никого нет из того состава. Зато хорошо знаем иностранных легионеров. Здесь уровень волейбола высокий, и победить любую команду с этого чемпионата – это почетно и престижно.

Проверкой собственных сил в преддверии еврокубков для «Строителя» стали чемпионатные встречи против «Западного Буга». Уверенные победы с сухим счетом показали, что боевой настрой минчане не утратили. Разумеется, в Кубке Вызова парней Александра Сингаевского ждет соперник куда серьезнее брестчан. В первой встрече у строителей будет шанс присмотреться к оппонентам. Преимущество домашней площадки в ответной игре будет на стороне белорусского клуба.

Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»

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