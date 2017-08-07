новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

07.08.2017 - 16:28

Новости Беларуси. 17-й тур Беларусбанк – чемпионата страны по футболу продолжился 6 августа тремя поединками. Один из них прошел в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

От футбольного клуба «Минск», прозябающего в подвале турнирной таблицы, сюрпризов в противостоянии с БАТЭ никто не ожидал. Было очевидно: уязвленные лигочемпионским провалом борисовчане постараются показать себя во всей красе хотя бы на внутренней арене. Так и вышло: желто-синие словно продолжали еврокубковый матч со «Славией», столь же энергично и самоотверженно они штурмовали чужие владения. Главкому минчан оставалось лишь искать противодействие. Кстати, за поединком Георгий Кондратьев наблюдал с трибун.

Похоже, тактика рулевого горожан сработала, во всяком случае всеми правдами и неправдами минчанам удавалось удержать последний рубеж в неприкосновенности. Справедливости ради скажем, что в этот день на стороне хозяев был не только их голкипер Павел Чесновский, определенно споймавший кураж, но и удача. Она не просто помогла минчанам отстоять свои ворота, но и забить в чужие. На 71-й минуте после удара со штрафного Дмитрия Зиновича мяч рикошетом пошел в рамку Сергея Веремко. Минск в результате берет верх – 1:0.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:
Можно говорить, что кому-то повезло, кому-то не повезло, но счет на табло. Поэтому соперника поздравляю с победой. У меня все.

Еще два матча воскресенья завершились вничью: пополнить свой багаж смогла «Ислочь». «Торпедо» не удалось подобраться к «Слуцку» в таблице, автозаводцы упустили победу на 86-й минуте.

«Соперника поздравляю с победой»: Александр Ермакович об итогах матча БАТЭ–«Минск» в рамках 17-го тура Беларусбанк-чемпионата страны по футболу

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

БАТЭ проиграл «Славии» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0
БАТЭ проиграл «Славии» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0
БАТЭ готовится начать новый еврокубковый сезон
БАТЭ готовится начать новый еврокубковый сезон
Борисовский БАТЭ сразится с «Алашкертом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Борисовский БАТЭ сразится с «Алашкертом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Очень хотелось минских болельщиков порадовать: как в столице встречали сборную по футболу
Очень хотелось минских болельщиков порадовать: как в столице встречали сборную по футболу
Как молодежная сборная Беларуси сыграла с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019?
Как молодежная сборная Беларуси сыграла с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019?
«МАПИД» против «Столицы»: кто победил в полуфинальном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу
«МАПИД» против «Столицы»: кто победил в полуфинальном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу
БАТЭ добился победы над «Ислочью», «Шахтер» взял верх над «Славией»,: завершается 7 тур Беларусбанк чемпионата страны по футболу
БАТЭ добился победы над «Ислочью», «Шахтер» взял верх над «Славией»: завершается 7 тур Беларусбанк чемпионата страны по футболу
новый логотип Беларусбанка для чемпионата страны по футболу
Главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Игорь Криушенко
Все новости по теме Футбол в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru