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Соседи регулярно затапливают квартиру. Комментарий юриста

27.12.2017 - 12:29

Николай Васильевич из Слуцка жалуется в программу «Добро пожаловаться» на соседей сверху:

«Из-за неаккуратности соседей в квартире пенсионера регулярно случается потоп. Ликвидировать последствия за свой счет надоело».

Дарина Гулюта, юрист:
В том случае, если у вас произошло залитие, вам необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию для составления акта о залитии. В данном документе будет отражен виновник залития. В дальнейшем эксплуатирующая организация должна составить вам дефектный акт, в котором будет отражен перечень имущества, который пострадал в результате залития. После составляется смета, которая предъявляется виновнику залития и подлежит выплате в разумный срок.

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