Состава преступления не найдено. СК назвал причины крушения военного самолёта в Барановичах
Новости Беларуси. Следственный комитет назвал причины крушения военного самолета в Барановичах. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, трагедия произошла 19 мая. Экипаж самолета Як-130 в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи Андрея Ничипорчика и пилота Никиты Куконенко выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого возникла неисправность.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Все обстоятельства трагедии устанавливались совместно с комиссией Минобороны. Допрошено более 100 человек, тщательно изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. К материалам дела приобщены переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, а также заключения комитета судебных экспертиз. Состава преступления не найдено.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа, летчиком, лицами из числа инженерно-технического состава, которые производили обслуживание самолета, лицами, ответственными за организацию полета нарушений, которые стоят в прямой причинной связи с авиакатастрофой, повлекшей гибель двух летчиков и иные тяжкие последствия, не допущено. Причина трагедии – отказ системы управления самолетом.
На принятие решения у летчиков было всего 40 секунд. Это установлено следствием. Экипаж до последнего уводил самолет от жилых домов. И только убедившись в безопасности траектории падения, летчики приняли решение катапультироваться. Это подтверждает и запись переговоров пилотов, и видео очевидцев, которые ранее оказались в распоряжении нашего телеканала.
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В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот
Новости Индонезии. В Индонезии разбился грузовой самолет. При заходе на посадку лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и развалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один пилот погиб, второй остался жив и находится в больнице. Причины крушения выясняются.
По предварительной версии, экипаж мог допустить ошибку при посадке из-за густого тумана. Аэропорт, где произошло ЧП, закрыт. Специалисты убирают с полосы обломки самолета.