Составлен рейтинг кафе и ресторанов Минска

Новости Беларуси. Столичная власть составила рейтинг кафе и ресторанов города.

Ежегодные проверки выявляют различные нарушения практически у всех заведений. Поэтому и решили составить рейтинг. Учитывались санитарные нормы и соблюдение законов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверили 126 кафе и ресторанов. В число «отличников» с крепкой пятеркой вошли 42 объекта. Чуть больше – около 50 – сдали экзамен на четверку. Остальным заведениям нужно провести работу над ошибками.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Встречались случаи, они единичные, но есть, когда в приготовлении блюд рестораторы использовали недоброкачественные продукты с истекшим сроком годности.