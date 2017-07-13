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Составлен рейтинг кафе и ресторанов Минска

13.07.2017 - 12:30

Новости Беларуси. Столичная власть составила рейтинг кафе и ресторанов города.
Ежегодные проверки выявляют различные нарушения практически у всех заведений. Поэтому и решили составить рейтинг. Учитывались санитарные нормы и соблюдение законов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверили 126 кафе и ресторанов. В число «отличников» с крепкой пятеркой вошли 42 объекта. Чуть больше – около 50 – сдали экзамен на четверку. Остальным заведениям нужно провести работу над ошибками. 

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Встречались случаи, они единичные, но есть, когда в приготовлении блюд рестораторы использовали недоброкачественные продукты с истекшим сроком годности.

Составлен рейтинг кафе и ресторанов Минска

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