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Состояние фармацевтической отрасли обсудили на Борисовском заводе медпрепаратов

25.07.2017 - 13:47

Новости Беларуси. В Беларуси будет продолжена политика по импортозамещению на рынке лекарств, а цены на препараты не должны быть горькой пилюлей. Положение дел в фармацевтической отрасли обсудили на Борисовском заводе медпрепаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 июля в городе проходит выездное заседание правительства по вопросам социально-экономического развития Борисовкого района. Перед началом заседания участники посещают ряд промышленных предприятий, на которые возлагается основная роль в повышении эффективности и конкурентоспособности района. Внимание – к развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию новых рабочих мест. Кроме того, в ходе заседания будет дана оценка развитию агропромышленного комплекса. Озвученные предложения лягут в основу плана по развитию Борисовского района.

Состояние фармацевтической отрасли обсудили на Борисовском заводе медпрепаратов

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