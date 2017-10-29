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Состояние тонувшего в Свислочи мальчика стабильно тяжелое

29.10.2017 - 14:40

Новости Беларуси. Состояние тонувшего в Свислочи ребенка остается стабильно тяжелым. 9-летнего мальчика накануне вечером достали из воды в 15 метрах от берега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это произошло возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку.

Случайный прохожий, 15-летний первокурсник колледжа, бросился в воду и вытащил на берег мальчика. Бригаде скорой медицинской помощи ребенок был передан без дыхания и сердцебиения. Врачи все же смогли запустить сердце ребенка. Сейчас пациент 2-й городской детской клинической больницы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медикаментозного сна. Милиция установила личность ребенка и разыскала его родителей.

Состояние тонувшего в Свислочи мальчика стабильно тяжелое

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