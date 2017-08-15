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«Сотрудничество с афганскими партнерами успешно»: 15 августа начался визит правительственной делегации Афганистана в Беларусь

15.08.2017 - 19:50

Новости Беларуси. 15 августа начался официальный визит в Беларусь главы исполнительной власти Афганистана. В ближайшие дни он намерен посетить ряд промышленных предприятий, провести переговоры. Прилетев в Минск, Абдула Абдула перешел сразу к делу, отправившись на наши заводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории двухсторонних отношений Минска и Кабула это первый официальный визит главы исполнительной власти Афганистана в Беларусь. Он продлится три дня – программа насыщенная.

15 августа – внимание промышленному потенциалу Беларуси. Все расписано по минутам. Можно сказать, сразу из кресла авиалайнера Абдулла Абдулла – в кабине самого большого белоруса.

Такой энергоемкой и современной техники целая площадка у проходной МТЗ. Но правительственная делегация из Афганистана задерживает у простенькой модели. Это самый известный «Беларус» на афганских просторах.

Афганский рынок белорусские тракторы оседлали еще в середине прошлого века. Теперь эта 510-я модель является самой основной у афганских фермеров. А учитывая тот факт, что, образно говоря, в центральноазиатском государстве мечи сейчас перековывают в орала, непаханое поле работы будет и у этих энергоемких новинок МТЗ.

Глава правительства Афганистана лично помогал нашему тракторному искать партнеров в этом центрально азиатского государстве. Сейчас с МТЗ работе три компании. Страна хоть и далекая, но зато рынки предсказуемые.

Юрий Пототурко, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» по маркетингу:
Мы работаем с нашими афганскими партнерами по предоплате, в общем-то, третий год у нас сотрудничество успешно. У нас было в прошлом году порядка 470 тракторов, в этом году, предполагаем, будем 525.

По итогам 2016 года белорусско-афганский товарооборот составил более 25 миллионов долларов и по сравнению с 2015 годом вырос на 60%.

Джавид Файсаль, пресс-секретарь главы исполнительной власти Исламской Республики Афганистан:
Мы намерены подписать сразу два соглашения – об активизации промышленного сотрудничества и упрощении визового законодательства. А это, в свою очередь, я думаю, поспособствует деловому общению.

В окружения Абдулы Абдулы нам рассказали, что руководитель правительства Афганистана больше человек дела, чем слова. Своими заявлениями он еще поделится с белорусской прессой. Ведь 15 августа делегация только успела познакомиться с четырьмя флагманами белоруской промышленности – МТЗ, МАЗ, «Амкадор» и «БЕЛОМО». А уже завтра – день серьезных переговоров.

«Сотрудничество с афганскими партнерами успешно»: 15 августа начался визит правительственной делегации Афганистана в Беларусь

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