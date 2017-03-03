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Сотрудник часто вынужден задерживаться на работе: что за это положено?

03.03.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Если работник постоянно задерживается после работы часа на 2-3, может ли он, к примеру, на следующий день прийти позже, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Если у него ненормированный рабочий день, он не имеет права прийти позже или взять отгул.

Если сверхурочная это была работа, то, соответственно, он имеет право на свободный от работы день, либо доплату.

Анатолий Гольдберг, финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Здесь добросовестность решает всё. Если между нанимателем и подчинённым есть нормальные отношения, то конфликтов обычно не возникает.

Рабочий день – можно ли его сократить и что положено за переработки?

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