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Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября

20.09.2017 - 16:04

Новости Беларуси. Пополнение в рядах сотрудников Комитета судебных экспертиз. Торжественный ритуал принятия присяги прошел 20 сентября в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что среди 20 новобранцев 4 девушки. Все они прошли курсы подготовки, во время которых выезжали на места происшествий и делали экспертные заключения.

Слова клятвы на верность родине и народу лейтенанты юстиции произнесли уже во второй раз, впервые офицеры присягнули еще до начала учебы в университетах.

Артем Шытыко, эксперт Молодечненского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Родной брат моей матери очень сильно повлиял на мой выбор профессии: он эксперт, очень часто рассказывал мне истории из своей практики.

Вероника Башкирова, эксперт Партизанского районного отдела Минска Заводского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Профессию свою будущую я выбрала еще в 11 классе перед поступлением и целенаправленно шла к этой работе.

Девушек достаточно много в Государственном комитете судебных экспертиз.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Этот день, я уверен, запомнится им на всю оставшуюся жизнь. У нас за последние годы более чем в 4 раза сокращен некомплект, и фактически он сведен к нулю. По большинству специальностей, по которым проходит служба, в том числе молодые офицеры, мы принимаем людей сегодня только по конкурсу.

Престиж профессии эксперта растет. Ежегодно на службу набирают от 50 до 100 человек. Все они проходят строжайший профессиональный отбор.

Сотрудники Комитета судебных экспертиз принесли торжественную присягу 20 сентября
Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Фото. Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Фото. Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Фото. Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября
Фото. Торжественное принятие присяги сотрудников Комитета судебных экспертиз прошло 20 сентября

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