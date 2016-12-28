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Сотрудники коммунальных служб Минска 28 декабря устраняют последствия циклона Barbara

Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara в Минске
28.12.2016 - 13:23

Новости Беларуси. Беларусь в предновогодние дни оказалась во власти непогоды. В страну пришел циклон Barbara. В разных частях Минска сильные порывы ветра повалили несколько деревьев. В результате повреждены 8 автомобилей, выбиты стекла в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В Боровлянах упала новогодняя елка, а в Копыльском районе Минской области в трех населенных пунктах было зафиксировано отключение электроэнергии.

28 декабря с утра все последствия циклона были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС и коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Тимошенко, старший мастер ЖЭСа № 47 КУП «ЖЭУ № 5 Фрунзенского района»:
В восемь часов поступила информация об упавшем дереве по проспекту Пушкина, 5. Прибыв на место, увидели, что на автомобиль, припаркованный рядом, упало дерево, вырвано с корневой системой. Дерево не ветхое. Около 12 часов выполнялись работы по демонтажу упавшего дерева. С самого утра силами ЖЭС проведена уборка, вывезены ветки, территория приведена в порядок.

Последствия циклона Barbara в Минске

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