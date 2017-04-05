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Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с горожанином, квартира которого в 2017 году горела уже 4 раза

05.04.2017 - 20:05

Новости Беларуси. Спасатели идут в гости. В столице началась массовая проверка пожарной безопасности  квартир, подвалов и чердаков.  Начали с Партизанского района.

Сегодня сотрудники МЧС побывали на 5 объектах.

Посетили горожанина, у которого в этом году уже 4 раза горела квартира. Провели профилактическую беседу, вручили брошюры с изложением правил пожарной безопасности.


Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Это плановая акция. Она проходит осенью и весной. В период этой акции работники МЧС посещают семьи,

где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни.

А также контролируют открыты ли чердаки и подвалы в домах, чтобы не захламляли их жильцы и, конечно, оказывают помощь гражданам, которые обращаются за консультацией.

Рейды продляться до конца апреля. Напомним, что с начала 2017 года в столице произошло уже 83 пожара, 3 из которых – с летальным исходом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с горожанином, квартира которого в 2017 году горела уже 4 раза

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