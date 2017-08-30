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Совбез ООН назвал действия КНДР угрозой всему миру

30.08.2017 - 12:11

Новости США. В ходе экстренного заседания Совет безопасности призвал страну утренней свежести свернуть испытания ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнюю баллистическую ракету средней дальности северная Корея запустила 29 августа.

Она упала в воду, а северная Япония пошла под землю – прятаться. Ущерба боеголовка не нанесла, но риторика соседей КНДР стала еще жестче: нужно ввести больше санкций. Мировые лидеры признают, что кризис на корейском полуострове необходимо решить, и решить быстро. Но четкого плана нет до сих пор.

Совбез ООН назвал действия КНДР угрозой всему миру

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