«Мной меня делает моя кожа»: как девушка с редким заболеванием заставила пересмотреть стандарты красоты

Новости США. Американка Сара Герц страдает от очень редкого заболевания. Оно встречается у 0,02% людей на планете. Девушка выглядит гораздо старше своего возраста, при том, что ей всего 26. С целью привлечь внимание к заболеванию, известному как синдром Элерса-Данлоса, Сара работает моделью.



При всем том ажиотаже, который мы создаем, вокруг ухода за кожей, и тех суммах денег, которые мы тратим на средства для умывания и увлажнения, сыворотки и крема, мы все имеем довольно ясное представление о том, что будет потом. Процесс старения неизбежен, и в нем нет ничего такого, чего стоит стесняться, а красивыми нас делает не «идеальная» кожа. В этом уверена Сара Герц. Она опровергает идею о том, что для того, чтобы выглядеть великолепно и чувствовать себя превосходно, нужно иметь гладкую и упругую кожу.



Синдром Элерса-Данлоса, включающий ряд заболеваний соединительных тканей, которые могут поражать костные ткани, кровеносные сосуды и кожу, у Сары выявили, когда ей было 10 лет. Заболевание стало причиной того, что ее организм не справляется с производством коллагена, структурного белка, который выполняет множество функций, включая сохранение упругости и эластичности кожи. В результате все ее тело покрыто «морщинами».



Когда Сара была подростком, она очень переживала из-за своего заболевания и всеми силами старалась скрыть складки на теле. Она рассказывает свою историю, и ее рассказ, о том, как она научилась принимать, свое тело, звучит убедительно.

Сара Герц (британской газете The Sun):

В школьные годы я лишь пыталась это спрятать. Мне не хотелось, чтобы кто-либо задавал мне вопросы по данному поводу. У меня не было желания говорить об этом.



Спустя годы она наконец-то принимает свое тело благодаря своей работе моделью. Герц начала свою карьеру в 2015 году, представив свою историю на рассмотрение в the Love Your Lines campaign на Tumblr, где она получила огромную поддержку и тысячи позитивных отзывов. Вспоминая прошлое, она говорит, что очень хотела бы никогда не стесняться.

Сегодня Герц даже гордится своей внешностью и, работая моделью, намерена сделать очень важное заявление.



Сара Герц (запись модели на интернет-платформе “Mighty”):

Я хочу разрушить каноны совершенства. Мной меня делает моя кожа, мои складки. Красота в каждой складке, и каждая по-своему красива. Ни у кого нет точно таких складок как у меня, и это то, что я считаю истинной красотой.

Девушка отмечает: ей потребовалось достаточно много времени для того, чтобы обрести ту уверенность, которая у нее есть сегодня. В своем рассказе для The Mighty Герц поведала о том, как несложившиеся отношения в двадцатилетнем возрасте заставили ее всерьез задуматься над тем, каким образом ее внешность влияет на окружающих.



Сара Герц:

После глубокого самоанализа я поняла, что причиной моих опасений стала неуверенность, которая сказывалась на моих взаимоотношениях в социуме и личной жизни. Я поняла, что мой нездоровый образ мыслей, который также воспринимался другими людьми, вызван ненавистью к определенным частям тела.

Вместо того чтобы скрываться, Герц приняла решение заняться фотографией и стать моделью, чтобы расширить границы понимания красоты в индустрии моды и красоты.



Сара Герц:

Моей целью является разрушение созданных обществом рамок в понимании того, что является совершенным. Созданные в нашем подсознании рамки определяют наше стремление к совершенству во всех сферах жизни: в работе, в социуме и в личной жизни.

«Если ты будешь таким худым, то будешь счастлив», «Если купишь это и то, то будешь счастлив», «Если будешь выглядеть так и так, то будешь счастлив». Сара спрашивает: «А так ли это на самом деле?». И сама дает ответ на свой вопрос: «Совершенными нас делает несовершенство, и именно в этом скрывается истинная красота».



Герц хочет помочь другим людям научиться ценить то, что делает их уникальными.

Сара Герц:

Моим главным ожиданием от работы моделью является, пожалуй, стремление разрушить стереотипы и изменить взгляды общества на то, что является совершенством. Кроме того, показать на собственном примере, что именно наше несовершенство и наша уникальность – наша истинная красота и то, чем следует восторгаться. В наше время есть модели-альбиносы. Есть модели с заболеваниями меланомой и витилиго. Есть модели с большими размерами. И все они великолепны. Однако чего нам действительно не хватает, так это ежедневных рекламных роликов с людьми, имеющими какие-либо заболевания.



В настоящее время она намерена стать первой известной моделью с синдромом Элерса-Данлоса.



Сара Герц:

Любое ваше несовершенство делает вас неповторимым и сообщает о вас, о вашей борьбе и пути, который вы преодолеваете.



Об этом она рассказывает в видео для Barcroft TV. Позиционируя себя таким образом и помогая другим людям с подобными заболеваниями почувствовать, что ими интересуются, она уже существенно изменяет положение вещей в мире.



Текст подготовлен по материалам: Huffington Post, Glamour, The Sun. Перевод: Мария Харзеева