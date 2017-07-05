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Совет депутатов утвердил Анатолия Исаченко в должности губернатора Минской области

05.07.2017 - 14:17

Новости Беларуси. Выход на рентабельную работу предприятий, привлечение инвестиций и работа с кадрами – основные задачи, которые предстоит решать новому руководителю столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июля Анатолий Исаченко утвержден в должности губернатора Минской области областным советом депутатов.

Кандидатуру представила глава администрации Президента. Наталья Кочанова высоко оценила личные и деловые качества нового губернатора, отметив, что он всегда ответственно относился к своим трудовым обязанностям, проявлял инициативу и детально изучал кадровый потенциал. А напутствие перед новым этапом в карьере Анатолий Исаченко дал госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Станислав Зась, государственный секретарь совета безопасности Республики Беларусь:
Конечно, этот день для вас трудно назвать праздником, потому что с сегодняшнего дня вы взваливаете на свои плечи намного больший груз проблем, задач, забот и ответственности. Для того, чтобы сделать этот край, который белорусский народ с любовью называет Минщиной, более красивым и благополучным.

А жизнь людей, которые здесь проживают, сделать лучше.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Каждый этап требует внимания, некоторых новых подходов.

Жизнь же на месте не стоит, она постоянно совершенствуется.

Так и вокруг – экономика развивается, поэтому каждый руководитель на своем этапе должен перед собой ставить те вопросы и решать те проблемы, которые сегодня насущны и злободневны.

Столичный регион Анатолию Исаченко хорошо знаком: до назначения он работал помощником Президента – главным инспектором по Минской области.

Совет депутатов утвердил Анатолия Исаченко в должности губернатора Минской области

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