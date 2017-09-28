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Европейские и белорусские христиане – мы все вместе: Совет конференций католических епископов Европы открывается в Минске 28 сентября

28.09.2017 - 09:23

Новости Беларуси. Совет конференций католических епископов Европы начинает работу в Минске 28 сентября. Торжественное открытие состоится в столичной Ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный религиозный форум объединил представителей более 50 стран. Главная тема встречи – молодежь и ее роль в современном обществе, ну и, конечно же, проблемы, актуальные для всего Старого Света.

Местом проведения столь важного и масштабного религиозного съезда Минск становится уже второй раз. В 2007 в столице Беларуси представители католического духовенства обсуждали общеевропейские проблемы миграции.

Епископ Йоханнес ван ден Хенде (Нидерланды):
Мы все христиане. И это не может лимитироваться территориальными вопросами. Европейские христиане, белорусские христиане – мы все вместе. Мы хотим собраться, чтобы обсудить вопросы нашего форума, касающиеся Беларуси и Европы.

Совет будет проходить несколько дней. Программа форума очень насыщенная. Планируется, что в ближайшие дни иерархи посетят некоторые приходы Минска, где возглавят мессы и встретятся с верующими. Итоговый документ съезда будет озвучен 30 сентября.

Европейские и белорусские христиане – мы все вместе: Совет конференций католических епископов Европы открывается в Минске 28 сентября

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