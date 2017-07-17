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Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 17 июля

17.07.2017 - 09:21

Новости Беларуси. Актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В Минске 17 июля соберется Совет министров иностранных дел ОДКБ. На повестке дня – 7 тем. Среди них – Положение о рабочей группе по Афганистану и План консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, стороны рассмотрят вопросы развития военно-технического сотрудничества. В центре внимания также учреждение геральдической эмблемы и знаков отличия формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Планируется, что после обсуждения все документы будут утверждены и подписаны.

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 17 июля

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