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Совместное благоустройство города: Витебск готовится к своему Дню рождения и «Славянскому базару»

05.06.2017 - 08:24

Новости Беларуси. Витебск готовится к двум важным событиям этого лета – празднованию Дня города, который пройдет 23-25 июня, и «Славянскому базару». И первое, что оценят гости, будут, конечно, как всегда ухоженные пейзажи северной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому наводить лоск начали задолго до праздничных дат.

На этой неделе к благоустройству города присоединится молодежь – студенты и школьники. А 10 июня на субботнике ждут всех жителей города на Двине.

Павел Дроздов, второй секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Молодежь Витебска примет участие в благоустройстве целиком города, а также на наших знаковых объектах. Будет убран бытовой мусор, старая листва и сухие ветки.

«Славянский базар» в Витебске пройдет с 10 по 19 июля. Помимо конкурсных выступлений молодых исполнителей на сцене летнего амфитеатра зрители смогут увидеть сольные концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, группы «Сплин» и многих других.

Совместное благоустройство города: Витебск готовится к своему Дню рождения и «Славянскому базару»

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