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Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня

26.06.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня. В Овальном зале на вопросы сенаторов и депутатов будут отвечать представители правительства,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день станет заключительным в работе второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. А вот депутатский корпус рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, поправки в закон «О защите прав потребителей», а также в некоторые законы по вопросам регистрации сделок с недвижимостью.

Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня

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