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Совместное заседание МИД Беларуси и России пройдет 5 июня в Москве

05.06.2017 - 08:29

Новости Беларуси. Вопросы евразийской интеграции и повышения авторитета ЕАЭС на международной арене будут 5 июня в поле зрения дипломатов Беларуси и России. В Москве пройдет совместное заседание внешнеполитических ведомств двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза к обсуждению подготовлен большой блок тем. От региональной безопасности до культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание участники встречи планируют уделить формированию программы действий в области внешней политики Беларуси и России на предстоящие два года. Кроме того, главы МИД проведут двусторонние переговоры. Как ожидается, основной темой станут отношения с НАТО. Разговор пойдет о ситуации на западных рубежах Союзного государства и шагах, которые нужно сделать для сохранения стабильности и безопасности в регионе.

Совместное заседание МИД Беларуси и России пройдет 5 июня в Москве

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