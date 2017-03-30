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Совместное заседание Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам СНГ прошло 30 марта в Минске

30.03.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Совместное заседание Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам СНГ прошло 30 марта в Минске. Участники не только сверили часы по ключевым направлениям, но и сформировали проект повестки предстоящего заседания Совета глав правительств Содружества.

Встреча пройдет в конце мая в Казани. Так, в документ включены вопросы, касающиеся взаимодействия в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, а также подготовки специалистов в области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Воробьев, полномочный представитель Российской Федерации в комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ:
Очень много вопросов, которые представляют интерес в плане экономического развития наших стран. Конечно, это вопросы сотрудничества в совместном исследовании и разработке нашего ядерного потенциала. Дальше вопросы о сотрудничестве в области борьбы с контрафактной продукцией. Есть вопросы по агропромышленному комплексу (это развитие нашего семеноводческого направления) и другие.

30 марта участники встречи обсудили процесс адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям. Такая трансформация была начата по предложению Казахстана.

Совместное заседание Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам СНГ прошло 30 марта в Минске

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