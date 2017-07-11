новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске

11.07.2017 - 14:52

Новости Беларуси. В Беларусь приехали офицеры из Китая, командиры подразделений. В течение недели спецназовцы двух стран будут обмениваться опытом и проведут целый ряд операций. Отработают действия по задержанию особо опасных преступников, пресечению деятельности банд-формирований, навыки в тактической стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Вместе с обменом по наработкам тактическим, огневым, конечно же, будет живое общение, во время которого военнослужащие друг друга узнают. Они – для себя, мы – для себя сделаем какие-то новые открытия в тех или иных тактических способах борьбы с терроризмом.

«Единый щит-2017» – первая совместная тренировка белорусских и китайских спецназовцев. На заключительном этапе бойцы проведут комплексное занятие на полигоне.

Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Международные учения ВВС стартуют в Литве
Международные учения ВВС стартуют в Литве
В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ
В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ
«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте
«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте
«Высаживаются и захватывают площадку»: активная фаза тактического учения «Славянское братство-2017» начинается 12 июня
«Высаживаются и захватывают площадку»: активная фаза тактического учения «Славянское братство-2017» начинается 12 июня
Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом
Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом
Сотрудники ОМОНа 2 мая держали экзамен на право ношения черного берета
Сотрудники ОМОНа 2 мая держали экзамен на право ношения черного берета
Традиционная телефония и закрытая видеоконференцсвязь: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?
Обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?
В Швеции во время военных учений танк с экипажем провалился под лед
В Швеции во время военных учений танк с экипажем провалился под лед
Все новости по теме Военные учения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru