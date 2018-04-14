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Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН

14.04.2018 - 14:36

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает удары по территории Сирии и призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: Ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт

Минувшей ночью по районам Дамаска было выпущено около 100 крылатых ракет. Прицельный огонь продолжался не менее 1,5 часов. Треть авиаударов сирийским военным удалось отразить. Не обошлось без пострадавших. 

Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН. В МИД нашей страны подчеркивают, что необходимо приложить максимальные усилия, чтобы восстановить международный мир и безопасность.

Чтобы обсудить эскалацию конфликта, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

В обстреле Сирии использовались авиационные крылатые ракеты Storm Shadow (подробнее).

Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН

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