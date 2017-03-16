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Совместные производства и новые проекты в экономике: парламентская делегация Казахстана прибыла в Беларусь

16.03.2017 - 09:12

Новости Беларуси. Создание совместных белорусско-казахстанских производств и новые проекты в экономике обсудят во время визита парламентской делегации Казахстана в нашу страну. Накануне гости прибыли в национальный аэропорт «Минск».

У представителей азиатской страны насыщенная программа: встречи в белорусском правительстве и парламенте. Планируется, что председатель Мажилиса Казахстана выступит с лекцией для студентов БГУ. Также гости посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск

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