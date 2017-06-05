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Совместный концерт мужского хора «Бизмантова» из Италии и «Музыкальной капеллы «Сонорус» прошел в Минске

05.06.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Песни итальянских горцев на местных наречиях и диалектах звучали в Минске. Совместный концерт мужского хора «Бизмантова» из Италии и «Музыкальной капеллы «Сонорус» состоял из двух отделений. Зрители смогли насладиться итальянскими народными песнями, произведениями современного и античного репертуара капелла. Были также исполнены отрывки из итальянских опер и попурри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джованни Барони, дирижер концерта (Италия):
Мы вообще не привыкли петь с оркестром, но с вашим коллективом сразу спелись, хотя у нас было всего несколько репетиций. Мы рады, что приехали к вам сюда и надеемся на продолжение сотрудничества. И хотим пригласить вашу капеллу «Сонорус» к нам в Италию.

Поводов для такой необычной творческой встречи сразу несколько. 2017-й в Беларуси объявлен Годом итальянской культуры. Кроме этого, 25 лет исполняется дипломатическим отношениям двух стран и столько же – музыкальному коллективу «Сонорус».

Совместный концерт мужского хора «Бизмантова» из Италии и «Музыкальной капеллы «Сонорус» прошел в Минске

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