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Совмин: инфляция в Беларуси за 9 месяцев составила 2,7%, и это лучший показатель за суверенную историю

17.10.2017 - 23:24

Новости Беларуси. 17 октября такие данные озвучили в Совете Министров, где обсуждали итоги экономического развития страны с января по сентябрь 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальные доходы населения за отчетный период выросли, однако график увеличения зарплат выполнен не полностью.

Над этим еще предстоит работать до конца года. Кроме того, в Совмине рассмотрят зарплаты для некоторых категорий бюджетников. А в целом экономическую ситуацию на заседании охарактеризовали как стабильную. Рост ВВП по итогам 9 месяцев составил 101,7 %, это соответствует годовому значению прогноза.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
Хорошо сработала промышленность, 106,1 %. Неплохо сработало сельское хозяйство – 101,7 %. Хорошо сработала оптовая торговля, растет розничный товарооборот. Беспокоит, конечно, отставание строительно-монтажных работ, они не вписываются пока в прогнозные параметры, 93,8 %. Средства есть, самое главное, чтобы было вовремя распоряжение на строительные отрасли, чтобы они могли наверстать упущенное.

Далеко не во всех регионах задействованы механизмы жилищных субсидий.

Премьер-министр поручил разобраться в ситуации.

Совмин: инфляция в Беларуси за 9 месяцев составила 2,7%, и это лучший показатель за суверенную историю

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