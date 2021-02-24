Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
Новости Беларуси. Ограничения на рост цен введены в Беларуси на ряд товаров и медпрепаратов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрет затронет 62 позиции. Среди них крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль. В списке лекарств – 50 наименований, среди них, к примеру, анальгин и арпетол. Полный перечень можно найти на сайте Минздрава.
Всем индивидуальным предпринимателям и юрлицам до конца февраля нельзя повышать цены на социально значимые товары. А с 1 марта изменять стоимость можно не более чем на 0,2 % в месяц. Контролировать ситуацию будут МАРТ, Минздрав, облисполкомы и столичная мэрия.
Штрафы свыше 2000 рублей. Какие нарушения нашли на объектах торговли и питания Червенского района?
Новости Беларуси. В Минской области пристально следят за соблюдением санитарных норм на объектах торговли и питания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ежемесячно специалисты центра гигиены и эпидемиологии проводят неожиданные рейды, фиксируют нарушения.
В Червенском районе за январь 2021 года проверили 22 объекта, на 16 из них выявили нарушения. Также остановили деятельность трех точек. Конфисковали 35 килограммов пищевой продукции, в том числе с просроченным сроком годности. Специалисты прислали владельцам точек 15 рекомендаций по фактам устранения нарушений. Всего составили 9 протоколов, наложены штрафные санкции на сумму свыше двух тысяч рублей.
Наталья Свядыш, исполняющая обязанности главного врача центра гигиены и эпидемиологии Червенского района:
Нарушения в части несоблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекции COVID-19 выявлены на 40 % проверенных объектов. Основными из них были отсутствие контроля со стороны руководителя объекта за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом и физическими лицами, недостаточный запас дезинфицирующих средств, отсутствие разграничительной разметки на полу для соблюдения дистанции посетителей.
Мониторинг объектов продолжат. А к правонарушителям теперь будут наведываться чаще.