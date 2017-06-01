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Современный детский сад на тысячу квадратных метров для 60 малышей открыли в Ветке

01.06.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Тысяча квадратных метров для игр и роста. В Ветке  открыли современный детский сад. Одно из старейших дошкольных учреждений района буквально пережило второе рождение. Глобальная реконструкция заняла полгода и потребовала почти полтора миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге  для самых маленьких открыты  не просто «ясли», а настоящий центр для личностного роста: с современной базой для развивающих игр, занятий музыкой и спортом. 

Геннадий Сушко, житель города Ветка:
Очень рад, что в нашем прекрасном городе открылся обновленный хороший садик. Хорошие, светлые, теплые помещения, качественные игрушки. И, самое главное, воспитатели.

Обновленное здание может принять сразу 60 малышей в возрасте от 2 до 6 лет. Жители Ветки называют открытие яслей лучшим подарком ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. 

Современный детский сад на тысячу квадратных метров для 60 малышей открыли в Ветке

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