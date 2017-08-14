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Создание единого цифрового пространства ЕАЭС: главы правительств Евразийского экономического союза обсудили будущее объединения

14.08.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Объем торговли стран ЕАЭС с начала года вырос более чем на четверть. Об экономическом росте и его дальнейшем сохранении в Беларуси, России, Казахстане Кыргызстане и Армении 14 августа говорили руководители правительств пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Астане прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь обсуждались проекты, связанные с созданием единого цифрового пространства ЕАЭС. Не остались без внимания и социальные вопросы, в том числе связанные с гарантиями и пенсионным обеспечением. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в октябре в столице Армении.

Создание единого цифрового пространства ЕАЭС: главы правительств Евразийского экономического союза обсудили будущее объединения

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