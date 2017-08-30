новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши

30.08.2017 - 14:52

Новости Беларуси. Укрепить политический диалог и найти точки соприкосновения для деловых кругов: 30 августа в правительстве состоялась встреча вице-премьера Михаила Русого с вице-маршалом сейма Польши Рышардом Терлецким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла в том числе о новых совместных проектах. Сегодня Польша вышла на четвертое место по объемам инвестиций в Беларусь. На нашей территории успешно работают порядка 350 компаний с польским капиталом.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Наши встречи направлены самое главное – это расширение экономического взаимодействия и создание хороших условий для жизни обоих народов. Значительная роль в этом процессе (кроме правительства) отведена парламентской деятельности. Людям, которые чаяния народа должны реализовать в законодательные акты, создавать условия для устойчивой работы  наших отношений и экономики в целом.

Страны планируют увеличить товарооборот. В последние годы он растет, но пока достиг лишь двух миллиардов. Как отметили сегодня в правительстве, выполнение поставленной цели будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту заработной платы и пополнению бюджетов обеих стран.

Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью
Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью
Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов
Парламентарии Беларуси и Польши обсудили сотрудничество регионов
Гуманитарные вопросы обсудят польские парламентарии во время визита в Беларусь
Гуманитарные вопросы обсудят польские парламентарии во время визита в Беларусь
«Наверстаем потерянное время». Минск и его город-побратим Лодзь заключили новые договоры
«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры
Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву
Белорусские депутаты совершат официальный визит в Варшаву
Граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы: итоги визита маршала сената Польши в Беларусь
Граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы: итоги визита маршала сената Польши в Беларусь
Маршал сената Польши во время визита в Беларусь: наши отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности
Маршал сената Польши во время визита в Беларусь: наши отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности
Станислав Карчевский о Центре детской онкологии: посещать такие больницы тяжело
Станислав Карчевский о Центре детской онкологии: посещать такие больницы тяжело
Все новости по теме Беларусь-Польша
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru