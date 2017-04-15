новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект

15.04.2017 - 16:13

Новости Беларуси. Учиться понимать друг друга без конфликтов: специальный проект стартовал в столичных школах и колледжах. Задействованы в нем как школьники, так и педагоги. Своеобразная служба примирения интересов и позиций основана на зарубежном опыте.

Ирина Орловская, заместитель директора центра «Медиация и право»:
В нашей стране с 2014 года действует закон о медиации. Это дополнительный способ для того, чтобы сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить какие-то конфликтные спорные ситуации, которые возникают.

Изучем иностранный опыт, в школах у нас тоже должна быть альтернатива способам разрешения конфликтов.

Диана Орловская, ученица школы № 30 Минска:
Можно найти спокойное решение в какой-то сложившейся ситуации мирным путем.

Я сблизилась с друзьями, которых, можно сказать, раньше даже не знала.

Виктор Каменков, председатель союза юристов, директор центра «Медиация и право»:
Мы дома конфликтуем, на работе конфликтуем и в школе тоже конфликты есть. Поэтому мы задумались над тем,

чтобы создать в каждой школе кодекс примирения, чтобы научить детей разговаривать между собой.

Этот проект должен помочь школьникам и студентам стать более коммуникабельными, находить общий язык с преподавателями и мирно решать любые конфликты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали школьники из Витебска: проект может быть апробирован на МКС
Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали школьники из Витебска: проект может быть апробирован на МКС
В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта
В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта
Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму
Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму
В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине
В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине
Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9
Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9
Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель
Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель
Допризывная военная подготовка и основы первой медицинской помощи: зачем нужны эти предметы в школе?
Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»
Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»
Все новости по теме Школы в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru