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Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей

19.12.2017 - 12:20

Самой богатой американской знаменитостью по оценке журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас. Состояние автора «Звездных войн» на сегодняшний день составляет 5,5 миллиардов долларов.

Джордж Лукас. Фото: Variety

В 2012 году Лукас продал компании Walt Disney свою студию Lucasfilm и права на всю франшизу «Звездные войны» за 4,1 миллиарда долларов. С тех пор режиссер больше не получает отчислений за использование его героев и сюжетов, но каждый новый фильм все равно приносит ему круглые суммы.

Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Фото: Motfex

На второй строчке оказался друг и соратник Лукаса Стивен Спилберг. Продажа основанной им студии DreamWorks Animation увеличило состояние режиссера до 3,6 миллиардов долларов.

Замыкает тройку телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиардами долларов. Большую часть этой суммы ей принесло ее собственное шоу.

Опра Уинфри. Фото: Alex Wild

В десятку также вошли бывший бейсболист Майкл Джордан (1,4 млрд), иллюзионист  Дэвид Копперфильд (875 млн), рэперы Пи Дидди (820 млн) и Джей Зи (810 млн), гольфист Тайгер Вудс (750 млн), музыкант Доктор Дре (740 млн) и автор детективных романов Джеймс Паттерсон (730 млн).

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