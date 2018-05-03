Создательница «Гарри Поттера» Джоан Роулинг извинилась за смерть домового эльфа Добби

Новости Великобритании. Писательница Джоан Роулинг принесла извинения за смерть домового эльфа Добби.

Об этом создательница легендарной серии книг о «Гарри Поттере» сообщила в социальной сети.

Джоан Роулинг, писательница:

Снова годовщина. В этом году я приношу свои извинения за то, что убила того, кто не погиб во время битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь, спасая людей, которые одержали в ней победу. Я говорю, конечно, о домовом эльфе Добби.

Фото: Warner Bros

2 мая отмечается годовщина Битвы за Хогвартс. По традиции в этот день писательница извиняется за смерть разных персонажей. В прошлом году Роулинг вспоминала смерть Северуса Снейпа, в 2016 году – Римуса Люпина.

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