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Спасатели сняли со строительного крана минчанку, которая протестовала против сноса своего дома

31.01.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Сотрудникам МЧС удалось спустить минчанку, которая грозилась спрыгнуть с башенного крана. Сейчас женщина госпитализирована. Инцидент произошел 31 января на стройплощадке в микрорайоне Лебяжий.

Неоднозначным образом женщина решила требовать пересмотра компенсации за снос своего дома. На высоте примерно восьмого этажа пенсионерка провела более двух часов.

После ей стало плохо – и она согласилась на помощь медиков. Спасатели, предварительно развернув на земле батуты, поднялись на кран, обвязали женщину тросом и спустили вниз. На месте работали все оперативные службы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Я считаю, что все взаимоотношения (гражданские правовые отношения в том числе) нужно решать правовым способом. В этой ситуации есть суд, высшие инстанции нужно было обращаться и ждать, когда будет принято законное решение. Таким образом поступать, подвергать свою жизнь опасности, в том числе и других людей, я считаю, это неправильно.

Несмотря на теплую экипировку, пенсионерка получила переохлаждение. Спасатели оперативно передали ее медикам. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Спасатели сняли со строительного крана минчанку, которая протестовала против сноса своего дома

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