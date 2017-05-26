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Спасение от эпилепсии в Беларуси: отечественные врачи освоили новую методику лечения болезни

26.05.2017 - 09:00

Новости Беларуси. Прорыв в нейрохирургии. Белорусские врачи освоили новую методику лечения эпилепсии. Эту операцию делают только тем пациентам, болезнь которых не поддается лечению препаратами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им устанавливают специальный прибор для стимуляции блуждающего нерва, который позволяет сократить количество приступов до минимума. Белорусские нейрохирурги уже провели две подобные операции.

Ирина Гончар, заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:
Устройства, которые имплантируются нашим пациентам в области функциональной нейрохирургии, могут стоить 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. И в нашей стране для наших людей все эти устройства закупаются нашим государством. 

К услугам белорусских врачей ежегодно обращается около 150 тысяч иностранцев. По мнению экспертов, одна из главных причин приезда гостей из-за рубежа – лучшее соотношение цены и качества на предоставленные медицинские услуги.

Спасение от эпилепсии в Беларуси: отечественные врачи освоили новую методику лечения болезни

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