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«Спаситель мира» кисти Леонардо Да Винчи продан за рекордную сумму

16.11.2017 - 12:35

Новости США. Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продана за рекордную сумму. Работа итальянского художника ушла с молотка аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это делает ее самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на торгах. К слову, перед аукционом произведение оценивалось всего в 100 миллионов долларов.

Считается, что картина «Спаситель мира» была написана в 1500-м году. Долгое время она считалась утраченной. На полотне запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.

«Спаситель мира» кисти Леонардо Да Винчи продан за рекордную сумму

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