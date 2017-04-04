новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия

04.04.2017 - 16:33

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что ограничения на поставки продукции в Россию снимут уже в апреле. Об этом 4 апреля журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Специалистов Россельхознадзора ждут на этой неделе. Согласно договоренностям президентов двух стран, они проинспектируют в Беларуси закрытые для поставок предприятия.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
У нас 12 предприятий молочной отрасли, 8 мясокомбинатов и 3 птицефабрики, которые лишены права продавать эту продукцию. Молочные предприятия закрыты с августа 2016 года. Мы ставим вопрос таким образом, чтобы все претензии, которые выставляются Россельхознадзором, были оперативно рассмотрены службами и Беларуси, и России, чтобы не затягивать это. Достаточно 10-12 дней, чтобы рассмотреть эти претензии.

Беларусь и Россия также договорились создавать совместные селекционно-генетические центры, что позволит сократить импорт племенной продукции. Работать центры, как предполагается, будут на базе научных предприятий двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае
Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае
Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017
Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017
Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан
Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан
Белорусские мясомолочные предприятия поучаствуют в апрельском бизнес-форуме в Сирии
Белорусские мясомолочные предприятия поучаствуют в апрельском бизнес-форуме в Сирии
В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла
В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru