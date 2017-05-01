новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Специалисты Россельхознадзора проверят белорусские предприятия, на которых ранее не проводились инспекции

01.05.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Специалисты Россельхознадзора 1 мая приступают к очередной проверке белорусских предприятий. По просьбе нашей стороны они посетят именно те заводы, на которых ранее не проводились инспекции, чтобы в последующем их вновь допустить на российский рынок.

За нынешнюю весну это уже второй мониторинг. Теперь российские специалисты будут работать совместно с белорусскими. Им предстоит посетить десяток предприятий по производству молока, мяса и рыбной продукции.

Предыдущая инспекция прошла в апреле. После нее были разрешены поставки с двух предприятий, к продукции которых ранее были претензии с российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты Россельхознадзора проверят белорусские предприятия, на которых ранее не проводились инспекции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Россельхознадзор в мае проверит еще 12 белорусских предприятий
Россельхознадзор в мае проверит еще 12 белорусских предприятий
Беларусь и Нижегородская область наладят совместный выпуск конкурентоспособных по цене и качеству автокомпонентов
Беларусь и Нижегородская область наладят совместный выпуск конкурентоспособных по цене и качеству автокомпонентов
Александру Лукашенко на встрече с Валерием Шанцевым: «Мы с вами можем строить атомные станции по всему миру»
Александр Лукашенко на встрече с Валерием Шанцевым: «Мы с вами можем строить атомные станции по всему миру»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко – губернатору Нижегородской области: мы ни перед кем никогда не стояли на коленях
Заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области 20 апреля пройдет в Минске
Заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области 20 апреля пройдет в Минске
«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров» – правительство России о нефтегазовых договоренностях
«Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров» – правительство России о нефтегазовых договоренностях
Зеленый свет для поставок на российский рынок получили белорусские заводы по переработке мяса и молока
Зеленый свет для поставок на российский рынок получили белорусские заводы по переработке мяса и молока
Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий
Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru